Wim De Coninck: "Chelsea verzuimde om betere uitgangspositie te creëren"

Wat deed Chelsea zo goed? "Ze hadden vertrouwen in balbezit en hun bewegingen voor de bal zijn geweldig. Hoe middenvelders Pulisic, Mount en Kanté doordraaien, dat doen ze echt heel erg goed. Ik vond Kanté over 90 minuten bekeken ook de beste man op het veld."

"Real kon Chelsea-doelman Mendy amper bedreigen, ook niet in de 1e helft. Die 1-1 van Benzema was wat gelukkig. Chelsea heeft het een beetje verzuimd om een nog betere uitgangspositie te creëren voor de terugmatch."

"We hadden gevreesd dat het een strategische wedstrijd zou zijn met weinig offensief voetbal, maar dankzij een Chelsea dat Real Madrid vanaf het begin onder druk zette, kregen we een geweldige 1e helft", zegt Wim De Coninck.

"Coach Thomas Tuchel is er toch in geslaagd om zijn elftal zowel aanvallend als verdedigend compleet te laten acteren. Dat is een groot verschil met wat Lampard deed. Dit Chelsea heeft geweldig veel kwaliteiten en staat in Engeland eigenlijk onder zijn niveau."

"Courtois kloppen, zal ook in Londen moeilijk worden"

Een dominant Chelsea dus, maar dankzij de onvermijdelijke Karim Benzema doet Real Madrid toch nog mee. "Hij is al een heel seizoen goed, met 21 goals. De volgende topschutter van Real is Casemiro, met 5 stuks. Dat wil toch wat zeggen over de invloed van Benzema voor Real", weet De Coninck.

"Afgaande op de heenwedstrijd is Chelsea wel de favoriet", gaat Wim De Coninck voort. "Real Madrid heeft dit seizoen nog niet vaak een hoger niveau gehaald dan tegen Chelsea. Dat ze in Spanje nog meedoen voor de titel, is alleen maar door het mindere spel van Atletico."

"Dat ze in de halve finales staan, is toch een beetje de konijnenpoot van Zinédine Zidane en ook wel de invloed van Benzema en Courtois. Misschien is dat nog voldoende om de finale te halen, maar daarin moeten ze het altijd afleggen tegen PSG of Manchester City."

"Voor het voetbal is het misschien beter dat Chelsea naar de finale gaat, want het speelt, frisser, moderner en gedurfder. Anderzijds weet Zidane wel wat het is om de Champions League te winnen."