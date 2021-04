Real, met invaller Hazard, en Chelsea houden elkaar in evenwicht

Real Madrid - Chelsea in een notendop:

Vroege uitgoal zorgt voor aangename eerste helft

Na enkele gesloten openingsminuten tekende Werner voor de eerste grote kans. De Duitser trapte van erg dichtbij, maar stuitte op een schitterende beenreflex van Courtois.

Even later was het wel raak. Pulisic werd diep gestuurd, bleef rustig en omspeelde diezelfde Courtois. Zo was de levensbelangrijke uitgoal al vroeg een feit. De bezoekers leken alles onder controle te hebben en voetbalden bij momenten erg goed van onder de druk uit.

Dat was echter buiten de onvermijdelijke Benzema gerekend. De Franse spits trof eerst nog de paal, maar zorgde op het halfuur dan toch voor de gelijkmaker. Na een borstcontrole pegelde hij het leer staalhard in doel.

Daarna werd het allemaal net iets behoudender. De regen viel ondertussen met bakken uit de hemel in de Spaanse hoofdstad.