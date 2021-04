Tuchel na Real-Chelsea: "Dit is hoogste niveau, dan wens je meer kalmte en precisie in afwerking"

Pulisic bracht een wervelend Chelsea iets voor het kwartier op voorsprong, maar ondanks heel wat kansen voor de rust bleef het bij die ene goal voor de bezoekers. De thuisploeg kwam amper tot dreiging in de 1e helft, Benzema trapte de enige bal tussen de palen van Real wel meteen binnen.

"Ik heb het gevoel dat we de eerste helft hadden moeten winnen en we in het eerste half uur deze match al hadden kunnen beslissen. We waren echt heel sterk", gaf Tuchel zijn visie aan BBC.

"De tweede helft was het veel meer tactisch. Je voelde dat we maar 2 dagen hadden tussen 2 uitmatchen. Dat maakte het fysiek en mentaal belastend en dat kon je zien aan de beslissingen die de spelers namen. Dat speelde ons parten, een extra dag was fijn geweest."