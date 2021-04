VIDEO: Fans Standard en Genk bezorgen spelersbussen warm vertrek naar Brussel

300 vurige fans, maar weinig mondmaskers

De spelers trainen in Tubeke om 18u een laatste keer in aanloop naar de finale.

De spelers van Standard vertrokken zaterdag richting Tubeke, waar ze zich in het trainingscentrum van de Rode Duivels voorbereiden op de bekerfinale van zondagavond.

Erehaag van auto's in Genk

In Genk ging het er iets georganiseerder aan toe. Politie en stewards probeerden alles in goede banen te leiden. De harde kern van Genk stond in groepjes van 4 opgesteld.

Toen de bus passeerde kwam wel iedereen samen en ook hier was vuurwerk te zien.

Daarna reed de bus door een straat waar zo een 200 auto's een groot lint vormden achter elkaar als erehaag.