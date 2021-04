Super League-preses Perez: "Niet voor rijke clubs, maar om voetbal te redden"

Om het op zijn zachtst te zeggen is de lancering van de Super League door 12 absolute Europese topclubs ingeslagen als een bom. Real Madrid-voorzitter Florentino Perez is ook de voorzitter van de Super League. Perez counterde gisteravond laat de kritiek in een uitgebreid gesprek in de Spaanse tv-show "El Chiringuito de Jugones". Hij wuift ook de dreigementen van de UEFA weg.

Voor het eerst na de controversiële lancering zondagnacht heeft Florentino Perez de beweegredenen van de Super League toegelicht op de Spaanse tv. De topman van Real benadrukte dat de 12 die beslissing namen "om het voetbal te redden", deels ingegeven omdat "jongeren niet meer geïnteresseerd zijn" in het spelletje. Perez gaf aan dat voetbal mee moet evolueren met de tijd: "Net als bedrijven moeten evolueren en iedereen moet evolueren. Als er een verandering is, zijn er altijd mensen die tegen zijn... Wij doen dit juist om het voetbal te redden op een kritiek moment." "De kijkersaantallen vallen terug en de rechten vallen terug, er moest iets gebeuren. Wij zijn allemaal geruïneerd (door de pandemie, red). We moeten ons aanpassen. Jongeren zijn niet langer geïnteresseerd in voetbal. Waarom niet? Omdat er heel wat wedstrijden van bedenkelijk niveau zijn en ze andere platformen hebben waar ze zich amuseren", doelt hij onder meer op de gaming industrie. "We moeten aan iedereen goed uitleggen dat dit geen liga is voor de rijke clubs. Dit is een liga om alle clubs te redden, gebaseerd op solidariteit. Anders zal het voetbal sterven. We moeten nu het voetbal redden om dan weer 20 jaar in vrede te leven."

Voetbal moet meegaan met zijn tijd. Net als bedrijven evolueren en iedereen evolueert.

"Nieuwe CL-format vanaf 2024 is absurd... In 2024 zijn we allemaal dood"

Naast Real doen ook de Spaanse ploegen Barcelona en Atletico Madrid, de Italiaanse teams Milan, Inter en Juventus en de Engelse kleppers United, City, Chelsea, Arsenal, Tottenham en Liverpool mee. Er zouden 15 vaste teams komen, 5 mogen af en toe meedoen. "Dit is dus geen gesloten competitie", weerlegt Perez nog een ander punt van kritiek. Perez zei dat PSG of een Duitse club nog niet uitgenodigd waren en dat ze nog niet beslist hadden op welke criteria teams kunnen toetreden. "Maar ook zonder hen gaat de Super League door." Perez stipte aan dat de topclubs aan een sneltempo geld verliezen (door de pandemie loopt die in de miljarden, red) en dat zij een frisse impuls nodig hebben. Het voorstel van de UEFA van een nieuwe, uitgebreidere Champions League volstaat niet, volgens de Spanjaard. "Als we doordoen met de Champions League, zal de interesse steeds minder worden. Het nieuwe format, dat in 2024 begint, is absurd. Met de huidige inkomsten zullen we tegen 2024 allemaal dood zijn. De grote clubs, de middelgrote en de kleine." "Samen hebben we 5 miljard euro verloren", vertelt Perez over het financiële leed. "De voorbije 2 seizoenen was dat voor Real 400 miljoen euro." "Als je alleen televisie als inkomstenbron hebt, is de oplossing om meer aantrekkelijke matchen te creëren met alle grote clubs die fans uit de hele wereld kunnen bekijken. We kwamen tot de conclusie dat een Super League een antwoord is om onze kosten te verlichten." Hoewel de UEFA de plannen streng afkeurt en met uitsluitingen dreigt, is Perez vast van plan om snel te handelen: "Als we een akkoord bereiken met de UEFA, willen we al in augustus starten, anders kunnen we nog een jaar wachten."

Als we voortdoen met de Champions League, zal de interesse steeds minder worden.

"Clubs uit CL gooien of spelers weghouden van EK of WK kan niet"

Een UEFA-lid dreigde er al mee om de opstandige clubs uit de Champions League te gooien: Real, City en Chelsea zouden zou uit de halve finale gekegeld worden, enkel PSG zou zo overblijven. UEFA-voorzitter Ceferin wil de spelers niet op Euro 2020 en de Wereldbeker 2022 zien. Perez is van beide niet onder de indruk: "Ik kan de spelers en clubs geruststellen dat dit niet zal gebeuren. Ik ga niet in op de juridische aspecten, maar het is onmogelijk dat dit gebeurt." Uit het programma van bijna 2 uur bleek ook dat de Super League er misschien ook niet zal komen, maar Perez beloofde dat de 12 klaar zijn om "er alles voor te doen om het voetbal te redden". De meeropbrengsten van de nieuwe competitie zouden ten goede komen aan de hele voetbalindustrie, voorspelde Perez. "Dit zal lonen. En dat geld zal bij iedereen terechtkomen." Perez pakte ook Ceferin en de UEFA aan. Hij vraagt om meer transparantie: "We kennen het salaris van LeBron James, maar niet dat van de UEFA-preses." Ceferin nam gisteren woorden als "spuwen in het gezicht van voetbalfans", "hebzucht" en "slangen" in de mond.



Perez vindt dat totaal ongepast: "Dat moet veranderen. We willen geen voorzitter die een clubvoorzitter beledigt. De UEFA hoeft niet zo opgewonden te reageren."