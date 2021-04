Sporteconoom: "Op termijn zal Super League het beste businessmodel hebben"

"De Champions League verdeelt nu 2 miljard, waarvan een club maximaal zo'n 110 miljoen kan ophalen. Bovendien zijn ze niet allemaal zeker van hun plaats. Clubs als Arsenal of Manchester United vallen er al wel eens uit."

Achter de reden voor de oprichting van de Super League is het niet ver zoeken: "Geld", zegt Trudo Dejonghe. "Het heeft te maken met meer geld."

Het boeit de topclubs niet om tegen de kampioen uit pakweg België, Oostenrijk of Tsjechië te spelen.

"In de Champions League zit je ook met de regels van de Financial Fair Play en bovendien moeten de clubs daar voetballen tegen ploegen die hen niet interesseren. Het boeit de topclubs niet om tegen de kampioen uit pakweg België, Oostenrijk of Tsjechië te spelen."

"Het competitief evenwicht van de Champions League neemt ook af. Het aantal punten dat de groepswinnaar haalt in de Champions League stijgt en het aantal punten van de laatste daalt. Ook het doelpuntenverschil neemt toe. In de poulefase heb je nog weinig spannende wedstrijden."

"De topclubs zouden liever een gesloten competitie hebben. Dat idee bestaat al veel langer. De UEFA werkt ook aan een hervorming van de Champions League, maar die clubs uit de Super League willen nog meer geld."