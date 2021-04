UEFA wil Real, Chelsea en Man City nu al uit Champions League schoppen

Het schisma tussen de Champions League en de Super League krijgt mogelijk deze week al een vervolg. De UEFA wil Chelsea, Manchester City en Real Madrid, die in de halve finales staan, uit de Champions League schoppen.

"De clubs moeten gaan, en ik verwacht dat het vrijdag zal gebeuren", zegt Jesper Möller, UEFA-bestuurslid en voorzitter van de Deense voetbalbond.

"Dan zien we wel hoe we dit seizoen nog zullen afwerken. Vrijdag is er een uitzonderlijke vergadering met de bestuursleden."

Als de UEFA de daad bij het woord voegt, blijft alleen PSG nog over in de halve finales. Op 27 en 28 april staan de heenwedstrijden al op het programma, een week later de terugwedstrijden.

Ook UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin benadrukte al dat hij zo snel mogelijk sancties wil opleggen aan de 12 stichtende leden van de Super League.