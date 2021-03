Club Brugge zal vrijdag dan toch nog niet op de beurs noteren: "Jammer"

Over de beursgang van Club Brugge is al veel inkt gevloeid. Een tiental dagen geleden maakte Club bekend dat het als eerste Belgische voetbalclub naar de beurs zou gaan.

"Het bedrijf blijft sportief en financieel succesvol. Alle inschrijvingen op de aangeboden aandelen in het kader van het Aanbod, zullen worden genegeerd en ongedaan gemaakt. Alle inschrijvingsbetalingen zullen worden teruggestort zonder rente of andere vergoeding."

Verhaeghe: "Uiteraard vinden we dit jammer"

Club Brugge geeft geen interviews over de uitstel van de beursgang. Op de website van de club heeft voorzitter Bart Verhaeghe wel enkele zinnetjes uitleg gegeven.

"We hebben ervoor gekozen om de beursgang van Club uit te stellen gezien de huidige marktcondities", zegt Verhaeghe.

"Uiteraard vinden we dit jammer, maar we kijken met open vizier naar de toekomst. Club Brugge doet het financieel, organisatorisch en sportief uitstekend en de ambitie blijft om elke dag beter te doen. We focussen ons nu volledig op het behalen van de 4e landstitel in 6 jaar."

"De uitgestelde beursgang heeft geen impact op de werking van Blauw-Zwart. Ik houd eraan om onze fans te bedanken voor hun niet-aflatende steun en vertrouwen."