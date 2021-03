"Als je België een halve kans geeft, dan gaat de bal tegen de touwen"

"We halen veel positieve zaken uit deze match"

Wales beleefde een droomstart met een vroeg doelpunt van Harry Wilson, een knappe afronding van een even mooie aanval.

"We maakten een fantastische goal", zegt bondscoach Page. "We wisten dat we de snelheid hadden om de Belgen pijn te doen. De 0-1 na 10 minuten betekende voor ons natuurlijk de perfecte start."

"Maar de Rode Duivels zijn niet voor niets de nummer 1 op de FIFA-ranking. Als je een topteam een halve kans geeft, dan gaat de bal tegen de touwen. Foutjes worden meteen afgestraft. En het was jammer voor ons dat Joe Allen snel uitviel."

België stelde alras orde op zaken en liet er nooit twijfel over bestaan wie het beste team op het veld was, ook al maakten de Duivels geen onvergetelijke indruk.

Wales begint zijn WK-voorronde alvast met 0 op 3. "Niemand houdt ervan om te verliezen", vervolgt Robert Page, de vervanger van Ryan Giggs.

"Maar we halen toch veel positieve zaken uit deze wedstrijd. Er zijn niet veel teams die op deze manier kunnen scoren tegen België."

"In de tweede helft creëerden we nog enkele halve kansen en deden we het lange tijd erg goed. Daar moeten we op bouwen."

"Ik ben trots op de inzet van mijn spelers. Het veld lag er niet goed bij, maar dat is hetzelfde voor beide teams. Al gleed Roberts bij de goal van Thorgan Hazard wel weg."