Duivels leggen in Leuven succesvol herexamen af tegen Wales

Bondscoach Martinez hoefde niet te verrassen met zijn elftal. Vermaelen was na een afwezigheid van bijna anderhalf jaar misschien de opvallendste naam. Hij was met Vertonghen en Alderweireld, de andere veteranen achterin, bevoorrecht toeschouwer bij de 0-1 van Wilson. Die rondde een fantastische Welshe aanval af.

De Rode Duivels lieten het niet aan hun hart komen en zochten onverstoorbaar naar gaatjes bij de bezoekers, die met de voorsprong op zak in hun schulp kropen. 79% balbezit voor de rust was het resultaat, en Belgische doelpunten bleven niet uit. Halfweg de eerste helft vuurde De Bruyne een raket in de verste benedenhoek. Doelman Ward had enkel een flits gezien.

Nog voor het halfuur was de scheve situatie helemaal rechtgezet. Roberts glibberde onderuit en zo kon Thorgan Hazard de voorzet van Meunier onbedreigd in doel koppen. De Belgen hielden een spartelend Wales nu helemaal onder de duim.