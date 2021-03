Vertonghen: "Als je minder speelt en toch wint, ben je ook een topploeg"

Martinez: "Tevreden over persoonlijkheid en maturiteit"

"Dit was niet onze beste prestatie, maar punten zijn belangrijk. We hebben ons niet laten gaan na de tegengoal. Het ging vanavond minder om wat we doen met de bal en meer om andere kwaliteiten."

"Over die persoonlijkheid en maturiteit ben ik het meest tevreden. Iedereen had een lastige match en moest zijn wil om te winnen laten zien. Lukaku ging mee verdedigen, De Bruyne nam de leidersrol op zich, Tielemans en Dendoncker maakten hun meters, de verdediging was kalm, Courtois nam goeie beslissingen, ..."

Hij kreeg ook nog een korte vraag over Eden Hazard. Klopt het dat hij aanwezig is in het basecamp? "Hij werkt hier met de medische staf, samen met Real Madrid. Maar hij hoort totaal niet bij de groep."

Thomas Vermaelen werd gewisseld aan de rust. "Hij is niet geblesseerd. Dat was het plan. Ik wou hem een kans geven om betrokken te zijn en het was alsof hij nooit is weggeweest. Maar ook Denayer is uitstekend ingevallen."

Vertonghen: "We weten dat we zelf minstens een keer gaan scoren"

Schrok Jan Vertonghen even na de tegengoal? Had hij een déjà vu? "Neen, echt niet. Die EK-match is al lang geleden, dit was ook geen revanche. We hebben sindsdien heel veel stappen gezet en we zijn veel completer en rustiger."

"We hebben vooral vertrouwen in eigen kunnen. We slikken relatief weinig goals dus die achterstand was even wennen. Maar w hebben het vertrouwen dat we altijd minstens een keer gaan scoren. Dat is klasse die we voorin hebben. Het is geweldig om met die gasten samen te spelen. Dat hebben we in kleedkamer ook gezegd. Ze zijn wereldklasse."



"Dit was zeker niet onze beste match, maar als je ook die kan winnen, ben je ook een topploeg."



Wat vond Vertonghen van de prestatie van Leander Dendoncker? "Goed. Axel Witsel vervangen is niet makkelijk, hij is een van de beste Duivels van de laatste jaren. Maar Dendoncker en Tielemans kennen elkaar goed en ze hebben een goeie connectie."