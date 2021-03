Wat heeft Van den Brom geleerd voor bekerfinale? "Ssst, Leye begrijpt ook Nederlands"

Eind april treffen Genk en Standard elkaar opnieuw in de finale van de Croky Cup. "Dit is goed leermateriaal", zei Genk-coach Van den Brom op de persconferentie na de wedstrijd.

Welke lessen heeft hij dan getrokken na de 2-2? "Dat zeg ik niet. Leye begrijpt ook wel een beetje Nederlands", lachte hij met zijn collega naast zich.

"Het wordt een heel andere match in een ander stadion", zei Leye wel. "De mentaliteit zal anders zijn want Genk is dan favoriet. Zij zijn de Play-off I-ploeg, wij zijn de underdog die iets zal proberen te rapen."

Het langere antwoord maakte Van den Brom nieuwsgierig. "Wat zegt hij? Ik spreek geen Frans."