Bekerfinalisten Racing Genk en Standard delen de punten in hun generale repetitie

KRC Genk - Standard in een notendop:

Onuachu bekroont gretige start niet

In het ultieme slot zette Standard nog een vlijmscherpe tegenaanval op. Balikwisha behield goed het overzicht en speelde Klauss aan. De Braziliaan had het moeilijk met zijn controle en trapte alleen voor Vandevoordt naast. Genk zag aanvoerder Heynen voor het rustsignaal uitvallen met een spierblessure.

Racing Genk begon in de eigen Luminus Arena gretig aan de partij. Standard kwam meteen met de schrik vrij wanneer een vrijstaande Onuachu een voorzet van Bongonda net over trapte. Even later ging een afstandsschot van Thorstvedt een goeie meter over.

Elk 2 doelpunten in dolle tweede helft

Net zoals in de eerste helft kwam de thuisploeg net wat gretiger uit de kleedkamers, maar het was wel Standard dat op voorsprong kwam. Klauss nam een voorzet van Gavory geweldig aan op de borst en trapte de 0 van het scorebord. De assistent stak zijn vlag nog in de lucht voor buitenspel, maar daar was volgens de VAR helemaal niets van aan: 0-1.

Genk was even van slag, maar stond toch enkele minuten later weer op gelijke hoogte. Ito nam een pass in de diepte uitstekend aan en fusilleerde doelman Bodart met een gekruist schot.

De thuisploeg voelde dat er nog meer in zat en drukte even met beide voeten het gaspedaal in. Thorstvedt mocht met de bal aan de voet hoog oprukken, zijn schot ging net naast. Enkele minuten later was daar wel de Limburgse voorsprong. Eerst werkte Siquet vanop de lijn een schot van Onuachu weg, maar enkele seconden maakte Ito er met een plaatsbal toch 2-1 van.

Het tempo stokte nadien wat en coach Mbaye Leye gooide er onder meer Carcela, Lestienne en Muleka bij. Het was die laatste die nog maar pas op het veld stond en een voorzet van Klauss met een perfecte deviatie voorbij Vandevoordt werkte.

In het slot ging de volle buit ook nog bijna mee naar Luik, maar Amallah zag zijn afstandsschot nog op de paal uiteen spatten. Beide teams verdienden zo na een bijzonder fijne wedstrijd zeker een punt, maar schieten daar bitter weinig mee op.