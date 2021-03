Cercle-voorzitter Goemaere over sneer Louwagie: "Meer inhoud verwacht van Michel"

"Wij hebben al voldoende getoond dat we wél investeren in de eigen jeugd. Bovendien huurt elke club in België spelers, zelfs Club Brugge en Anderlecht. Wij hebben momenteel 4 spelers van Monaco. En wat betreft de meerwaarde van die jongens: ik zou toch zeggen dat een Pavlovic of Marcelin wel degelijk een meerwaarde voor onze competitie zijn."

"Ik had meer inhoud van Michel verwacht, eigenlijk is dit geen argumentatie. Het is een defensieve houding. Ik had op een meer respectabele aanpak gehoopt."

De topclubs uit 1A willen 1B graag uitbreiden met hun belofteteams, maar dat voorstel stuitte op tegenwind van veel "kleinere" clubs. "Wat is dan het nut van de belofteteams van Monaco (Cercle), Brighton (Union) of Leicester (OHL) in 1A?", deelde Gent-manager Michel Louwagie een prik uit naar de tegenpartij.

"Het voetbal wordt steeds mondialer, we moeten ons aanpassen"

"We hebben ingezien dat het niet enkel meer mogelijk was met de notabelen van de stad en dus hebben we gezocht naar een structurele partner. We zijn heel tevreden met Monaco. Dankzij hun middelen en knowhow werkt de club nu professioneler en daar zijn we trots op."

Volgens Goemaere is de inbreng van Monaco niet alleen een zegen voor Cercle Brugge, maar voor het hele Belgische voetbal. "Het voetbal verandert, wordt steeds mondialer. We moeten ons aanpassen aan dat moderne voetbal."

Over de BeNe League: "Helemaal nog geen akkoord, willen enkel voorstel bekijken"

Cercle-voorzitter Vincent Goemaere wond zich na de Algemene Vergadering ook op over de teneur in de media over de BeNe League. "Het leek alsof we gisteren beslist hebben dat we fusioneren met Nederland en de BeNe League al opgericht hebben. Maar dat is niet zo."

"Cercle Brugge is in principe nog altijd tegen de BeNe League, maar we stellen ons open om het voorstel te bekijken. Onder meer Zulte Waregem, Waasland-Beveren, KV Oostende en KV Kortrijk hebben dat voorbeeld gevolgd."

"Het is het verschil tussen in de etalage naar een Lamborghini kijken en hem ook effectief kopen."

"Ik begrijp dat de grote clubs ermee voort willen gaan, maar voor ons zijn er nog heel wat vraagtekens. Vooral hoe de nationale competitie er dan zal uitzien. Dat blijft toch je kern, daarin moet je blijven investeren."