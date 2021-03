Pro League beslist nog niet over 1A en 1B, realisatie Beneleague "krijgt alle kansen"

De hete aardappel over het format van 1A en 1B zal vandaag wellicht niet meer gegeten worden. "Ik hoor uit de vergadering dat er finaal wellicht niet zal beslist worden vandaag", zegt Peter Vandenbempt van ter plaatse in het middagjournaal.





"Er is een lang debat gevoerd over de BeNe-Liga. Er is in principe een akkoord om op langere termijn de BeNe-Liga bespreekbaar te maken. En dat het management van de Pro League de opdracht krijgt om toch te kijken of er geen akkoord kan gevonden worden voor 4 belofteclubs in 1B, wat initieel ook de bedoeling was."





"De vraag is dan wat AA Gent en Antwerp gaan doen", vertelde Peter Vandenbempt. "En als er geen akkoord gevonden wordt, mag Club Brugge dan in 1B blijven. En met hoeveel clubs gaan we dan na volgend seizoen nog in 1e klasse spelen. Dat zijn vragen waarop in de loop van de namiddag antwoorden moeten geformuleerd worden."





De beslissing moet in elk geval voor de zomer vallen: "Voor we aan het volgende seizoen beginnen, moeten we weten hoeveel clubs er gaan degraderen."