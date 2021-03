OHL-doelman Rafael Romo opnieuw Opta Speler van de Maand

Het coronavirus hield Lang een tijd aan de kant en om in aanmerking te komen voor de titel van Speler van de Maand moet je minstens 3 wedstrijden op het terrein staan.

Een prima maand voor Oud-Heverlee Leuven, want ook goalgetter Thomas Henry eindigt in de top 3. Gent-aanvaller Roman Jaremtsjoek nestelt zich tussen de twee.

Meeste reddingen

Desondanks wist Rafael Romo zich te onderscheiden. Hij was namelijk de keeper met de meeste reddingen en het hoogste reddingspercentage.

Afgelopen maand was OHL bepaald niet de ploeg met de meest gesloten defensie. Het kreeg 5 doelpunten tegen in 4 wedstrijden, slechts 5 ploegen incasseerden meer treffers.

Moeilijkse reddingen

Om te laten zien dat Rafael Romo niet aan bovenstaande cijfers is gekomen met makkelijke reddingen kjken we naar het aantal tegengoals ten opzichte van het aantal verwachte doelpunten. In dit klassement heeft de doelman van OHL een straatlengte voorsprong op zijn collega’s met een positief verschil van 5,1.