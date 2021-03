Onmondig Antwerp loopt weer blauwtje, 2 heerlijke goals van OH Leuven

OH Leuven-Antwerp in een notendop

OHL boekt 2-0-zege tegen Antwerp dankzij 2 knappe goals

2 juweeltjes voor Leuven

Tamari zelf leek jaloers op zijn ploegmaat, want niet veel later pakte de Jordaniër uit met een zo mogelijk nog mooier doelpunt. Met zijn linker haalde hij vanaf grote afstand uit. Diezelfde kruising kreeg opnieuw een bezoekje van de bal.

Lange tijd leken we naar een schaakspel te kijken van twee meestertactici, tot OH Leuven eindelijk toch eens een stuk kon slaan. Tamari werd ten koste van een vrijschop gestuit in het halve maantje. Mercier nagelde de bal ongenadig hard in de winkelhaak.

Geen schokeffect met entree Mbokani

Het wederwoord van Antwerp klonk behoorlijk stil. Op een snedige counter kon De Pauw na een chip van Lamkel Zé hard koppen. Meer kregen we niet van The Great Old in de 1e helft.

Ondanks dat er weinig beterschap was in het 2e bedrijf bleef Vercauteren het lang aankijken. De heroptredende Mbokani had zich al een tijdje opgewarmd, maar werd pas 20 minuten voor tijd van stal gehaald.

Een schokeffect leverde dat niet op, de beste Antwerp-kans uit de match wel. Mbokani loodste Lamkel Zé door de buitenspelval, maar hij kon niet meer dan de bal met de punt van zijn schoen aaien.

Ook Refaelov krijg nog een mooie kans aangeboden van Lukaku. OHL-doelman voorkwam dat het nog spannend werd in de slotfase.

Antwerp keek lange tijd voor zich uit, naar Club Brugge, maar moet nu in de achteruitkijkspiegel turen. Genk, Oostende en Anderlecht kleven aan de Antwerpse bumper.