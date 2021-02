Maak kennis met Jamal Musiala, het 17-jarige goudhaantje van Bayern München

De 17-jarige Jamal Musiala is sinds gisteren de jongste doelpuntenmaker in de Champions League-geschiedenis voor Bayern München. De aanvallende middenvelder geldt als een van de grootste jonge talenten bij Bayern.

Gratis van Chelsea naar Bayern

Jamal Musiala is de zoon van een Brits-Nigeriaanse vader en een Duitse moeder. Tot zijn 7e woonde hij in Duitsland, maar dan besloot het gezin te verhuizen naar Engeland. Musiala sleet acht jaar van zijn jeugdopleiding bij Chelsea en maakte ook deel uit van de Engelse jeugdselecties. In 2019 keerde het gezin terug naar Duitsland. Bayern München maakte daarvan dankbaar gebruik om Musiala gratis over te nemen van Chelsea.

In sneltreinvaart naar het eerste elftal

Op zijn 16e was Jamal Musiala voor Bayern München een wissel op de toekomst, een mogelijke opvolger voor Thomas Müller. Maar de jonge snaak heeft zich het voorbije 1,5 jaar stormachtig ontwikkeld in Duitsland en maakte in die periode de sprong van de U17 naar het eerste elftal. Eind vorig seizoen gunde Bayern-coach Hansi Flick de toen 17-jarige Musiala al zijn debuut in de Bundesliga. Zijn eerste doelpunt maakte hij dit seizoen tegen Schalke en hij scoorde in december ook erg knap in de topper tegen Leipzig.

Een mijlpaal in de Champions League

Ondanks zijn jonge leeftijd imponeert Jamal Musiala bij Bayern met zijn maturiteit, zijn overzicht en zijn rust aan de bal. De aanvallende middenvelder heeft intussen al zoveel indruk gemaakt dat Bayern-coach Flick er gisteren niet aan twijfelde om Musiala in de basis te droppen voor het belangrijke Champions League-duel met Lazio. In Rome speelde Musiala voor het eerst 90 minuten, in de slotseconden werd hij vervangen. Hij bedankte coach Flick voor het vertrouwen door halfweg de 1e helft de 0-2 te maken. Met zijn goal is Musiala nu de jongste doelpuntenmaker in de Champions League-geschiedenis voor Bayern München. De jongste doelpuntenmaker in de knockout-fase is hij niet: dat record blijft in handen van Bojan Krkic.

Duitsland boven Engeland

Ook zonder zijn doelpunt tegen Lazio was het overigens een bijzondere week geweest voor Jamal Musiala. De aanvaller mag vrijdag 18 kaarsjes uitblazen en zal volgens de Duitse pers die dag ook zijn eerste profcontract bij Bayern ondertekenen. Daarnaast had Musiala ook nog een belangrijke knoop door te hakken, want zowel Duitsland als Engeland trokken aan zijn mouw. Bij de jeugdreeksen speelde hij al voor beide landen, maar als hij geselecteerd wordt voor de grote jongens, moet hij een keuze maken. In een interview met The Athletic vertelt Musiala vandaag dat de keuze op Duitsland gevallen is. "Het was geen makkelijke beslissing en ik heb er lang over nagedacht. Mijn gevoel zei dat Duitsland, het land waar ik geboren ben, de juiste keuze is", aldus Musiala.

Jamal Musiala heeft voor de Mannschaft gekozen.