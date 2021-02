Bayern heeft kwalificatie al op zak na gezondheidswandeling in Rome

Lazio – Bayern in een notendop:

Bayern maakt makkelijk het verschil in eerste helft

Bayern strafte zo ieder foutje achterin genadeloos af en met drie uitdoelpunten voor de pauze had de wedstrijd even goed al meteen afgefloten kunnen worden.

Even later kreeg Jamal Musiala – de 17-jarige vervanger van Müller – heel veel tijd om uit te halen, met een dubbele voorsprong tot gevolg. Daar bleef het niet bij, want via een simpele rebound van Sané werd het nog voor de rust 0-3.

De thuisploeg kon daar zeer weinig tegenover zetten, al had een penalty halverwege de eerste helft wel gekund. Boateng haakte de opkomende Milinkovic-Savic, maar de ref en de VAR zagen er geen graten in.

Vroege goals in overbodige tweede helft

Na de rust werd het allemaal nog wat pijnlijker voor de ploeg die Club Brugge uitschakelde in de groepsfase. Nog in de eerste minuut duwde Acerbi een bal van Sané ongelukkig in eigen doel.

Flick: "Gigantische stap gezet richting kwartfinales"

Bayern-coach Hans-Dieter Flick was uiteraard een gelukkig man na de 1-4-zege. "We hebben een goeie collectieve prestatie afgeleverd", aldus de 55-jarige oefenmeester.

"We wilden Lazio onder druk zetten, we hebben kansen gecreëerd, we hebben gescoord: ik kan alleen maar tevreden zijn."

"De Champions League is heel belangrijk voor mijn spelers. Ze hebben getoond dat ze allemaal klaar zijn. Dit is een meer dan verdiende overwinning."

"Of we de topfavoriet zijn voor de eindzege? Neen. We moeten de terugmatch eerst afwachten. We hebben wel een gigantische stap gezet naar de kwartfinales, maar je moet het match per match bekijken."