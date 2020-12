Bayern München en Leipzig delen de pepernoten in spektakelmatch

Met Bayern en Leipzig keken op speeldag 10 in de Bundesliga de nummers 1 en 2 van het klassement elkaar in de ogen. Landskampioen Bayern had al sinds september niet meer verloren en was niet van plan om de vicekampioen die statistiek te laten verstoren.

Toch waren het de bezoekers die het eerst van zich lieten horen: Sabitzer pegelde na twee minuten al op de lat. Een eerste waarschuwing voor Bayern, dat na 20 minuten dan toch op achtervolgen aangewezen was: Nkunku rondde een knappe counter goed af: 0-1. Het was meteen het startsignaal voor een dol kwartier.

De 17-jarige Musiala, die de geblesseerde Martinez al vroeg was komen vervangen, trapte de gelijkmaker in minuut 30 knap tegen de touwen. In minuut 34 kwam Bayern al op voorsprong, dankzij de onvermijdelijke Müller. Amper een minuut later maakte Kluivert de gekheid compleet: de "zoon van" zorgde met zijn eerste goal in de Bundesliga voor de 2-2.