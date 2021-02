Vincent Kompany: "Ik kan nu 10 minuten vertellen, maar dat heeft 0 waarde"

"Vandaag is het echt een rotgevoel. Ik kan hier nu een verhaal van maken van 10 minuten, maar dat heeft nul waarde. Het enige wat nu telt, is een reactie van iedereen: spelers en coaches. Veel gaan woorden niet veranderen, het was duidelijk."

"Ik zal jullie journalisten min of meer hetzelfde vertellen als ik mijn spelers vertelde. Dit verlies komt hard aan, niet door de tegenstander, die verdiend won, maar door onze eigen prestatie. We slaagden er vandaag niet om onze identiteit te tonen."

Uit Sportweekend: "Het is mijn moment om rustig te blijven"

Zowel tegen Cercle als tegen Kortrijk kreeg Anderlecht geen enkele bal tussen de palen: "Je kan die statistieken blijven opsommen, maar dat kan ik vandaag niet winnen."

"Ik kan zeggen dat de matchen daarvoor we er 5 binnentrapten en 20 kansen hadden op Genk. Maar nu heb ik geen verhaal. Die statistieken van de voorbije 2 matchen moet ik accepteren."

Over een seizoen bekeken heeft RSCA de helft van de punten. Elke andere coach van Anderlecht zou moeten vrezen voor zijn job. "Ja natuurlijk, maar elk Anderlecht-team was ook anders dan dit Anderlecht-team. Vandaag kunnen we allemaal grote uitspraken doen en zeggen wat Anderlecht moet zijn..."

Kompany zet nog 1 keer de puntjes op de i: "Ik begrijp heel goed hoe deze sport in elkaar zit. En vandaag is het mijn moment om rustig te blijven, te incasseren. Ik kan gaan huilen en zeggen wat er mis is met Anderlecht, maar dat is niet mijn manier van zijn. Nooit geweest, niet als speler en zeker niet als trainer."

"Ik zal er volgende week weer staan met dezelfde motivatie en hopelijk met een ploeg die doorheeft dat het het niet waard is om met angst aan een match te beginnen."