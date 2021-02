Pijnlijke 1e thuisnederlaag van Anderlecht met slappe Wellenreuther en onmondige spitsen

Anderlecht - KV Kortrijk in een notendop:

Blunderende Wellenreuther zet Kortrijk op weg

Voor Anderlecht veranderde de erbarmelijke eerste helft zelfs nog in een nachtmerrie. In de toegevoegde tijd leek Wellenreuther de laatste doelkans makkelijk te klemmen, tot hij de bal loste. Als reflex duwde de doelman de bal in het aangezicht van Sainsbury, die zijn doelpunt ook zelf niet zag aankomen.

De 40 minuten die volgden, waren een ode aan het opgeschorte amateurvoetbal. Een overdaad aan overtredingen en slordigheden haalden het weinige tempo uit de wedstrijd. Scheids Visser probeerde de gang er nog in te houden door vele overtredingen niet te zien, maar zelfs dat mocht niet baten.

Toch was het Kortrijk dat na enkele minuten al twee keer op voorsprong had kunnen komen dankzij de torens voorin. Gueye zag zijn kopbal door Wellenreuther geweerd worden, terwijl Gano het leer onbegrijpelijk over knikte.

Na een ondermaats en scoreloos gelijkspel tegen Cercle had Anderlecht iets goed te maken tegenover de kritische supporters. Het wilde optimaal profiteren van puntenverlies van de concurrentie om een plek bij de eerste vier op te eisen.

Gano klaart de klus tegen mak Anderlecht

Vincent Kompany kon na de rust een heel nieuw elftal de wei in sturen, maar hield het bij twee wissels. Amuzu moest het beter doen dan Bruun Larsen en Ait El Hadj kwam Ashimeru vervangen. Supersubs werden het niet, want ook nu was de eerste kans voor de bezoekers.

Zinho Gano werd de diepte in gestuurd door spitsbroeder Gueye. Oog in oog met Wellenreuther koos de boomlange spits voor een lobje, maar die poging hobbelde ongelukkig naast. Daar kon Anderlecht weinig tegen inbrengen en zo was het weer wachten op een zeldzame kans.

Die vielen in het laatste kwart van de wedstrijd en opnieuw kwamen ze op naam van de bezoekers te staan. Selemani zag een geniale volley nog afgestopt worden door Wellenreuther, maar enkele minuten later was het wel raak. Gano profiteerde optimaal van een missertje van Delcroix, omspeelde de doelman en tikte de 0-2 rustig tegen de netten.

Anderlecht raakte met een flauw slotoffensief niet verder dan een vrije trap in het zijnet en kan absoluut niet tevreden zijn met een 1 op 6 tegen Cercle en Kortrijk. In volle strijd voor een PO1-ticket stokt het bij Anderlecht, en dat vlak voor een lastige verplaatsing naar Standard.