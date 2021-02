OH Leuven mag niet samen met Leicester Europees spelen: "Zoeken oplossing"

Bij OH Leuven zijn ze brandend ambitieus. Ze willen de komende jaren een vaste waarde worden in de (sub)top in België. Maar of ze dan ook Europa in mogen, is nog maar de vraag.

OH Leuven is immers in handen van de Thai die ook het merendeel van de aandelen bij Leicester in zijn portefeuille heeft. De Europese voetbalbond verbiedt dat 2 clubs met dezelfde eigenaar in dezelfde competitie uitkomen. Mogelijk zou er wel een uitzondering gemaakt worden als Leicester Champions League speelt en OHL Conference League.

Bij OHL zijn ze zich bewust van dit probleem. Ze onderzoeken dan ook hoe ze hier een mouw aan kunnen passen, al weten ze momenteel nog niet hoe.

Maar hoe is het dan mogelijk dat Leipzig en Salzburg, allebei in handen van drankengigant Red Bull, wél in dezelfde competitie uitkomen? 3 seizoenen geleden speelden ze zelfs nog tegen elkaar in de Europa League. Dat is omdat in Duitsland een club nooit volledig in buitenlandse handen kan geraken. 51% van de aandelen moet bij "de supporters" blijven.