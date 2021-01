Weinig tegengoals en toch veel dure punten weg bij RSCA: hoe komt dat?

Anderlecht is en blijft een moeilijk te begrijpen mysterie dit seizoen. Het slikt weinig tegengoals en toch is er een lange lijst aan defensieve fouten die dure punten kosten. Of nog: Anderlecht behaalde de meeste punten van alle ploegen in eigen huis, maar de minste op verplaatsing. Hoe komt dat?

Na een flagrante communicatiefout achterin mocht Anderlecht dinsdag op het veld van Moeskroen blij zijn dat het nog een punt pakte. De lijst aan individuele fouten die tot tegengoals hebben geleid dit seizoen is ondertussen lang (zie video). Dinsdag op Moeskroen, eerder slecht uitkomen van doelman Wellenreuther op Eupen, slordig uitverdedigen van Bundu op Charleroi, de penaltyfout van Sardella op OHL, centraal balverlies van Verschaeren op Beerschot, de pass van Vranjes recht in de voeten van Vanaken op Club Brugge, Luckassen die de 1-1 van Eupen inleidt door met het hoofd naar een lage voorzet te gaan: allemaal acties in matchen waar Anderlecht punten verloor, vaak ook in de slotfase. Heeft Anderlecht naast een scoringsprobleem ook een defensief probleem? Niet als je naar de statistieken kijkt. Na 24 matchen slikken alleen Club Brugge (16) en Standard (24) minder tegengoals dan Anderlecht (26).

Compilatie van de defensie fouten bij Anderlecht:

"Geen offensieve buffer om defensieve fouten op te vangen"

"Van trainers en analisten hoor je momenteel dat Anderlecht een moeilijk te kloppen ploeg is", begint Peter Vandenbempt zijn verklaring, die aansluit bij de statistiek van tegengoals. "In het begin van het seizoen zocht Anderlecht nog en werd er veel gewisseld in de defensie. Sinds Delcroix en Miazga het centrale duo vormen, heeft Anderlecht de reputatie om weinig goals te slikken en moeilijk uit verband te kunnen worden gespeeld." "Het grootste defensieve probleem van Anderlecht ligt bij hun offensieve probleem. Omdat ze zo weinig doelpunten maken, hebben ze geen buffer om defensieve foutjes op te vangen. Voetbal is een spel van fouten maken."

Het grote verschil met Club Brugge is dat daar foutjes - die zeker ook worden gemaakt - worden opgelost door Simon Mignolet en niet telkens worden afgestraft.

"De afwezigheid van doelman Hendrik Van Crombrugge mag daarom niet worden onderschat. Ik vind hem een betere doelman dan Wellenreuther, ook al is die niet slecht, maar Van Crombrugge heeft vooral meer uitstraling en zorgt voor meer coaching voor zijn verdedigers."

Beste thuisploeg versus slechtste ploeg buitenshuis

Er schuilt nog een mysterie in de statistieken van paars-wit dit seizoen. In eigen stadion zijn de Brusselaars met 26 punten uit 12 matchen de beste leerling van de klas: een punt meer dan Club Brugge in 12 matchen. Buitenshuis is Anderlecht samen met Moeskroen de allerslechtste leerling: 11 punten uit 12 matchen. STVV heeft 11 punten uit 11 uitmatchen. Zowel voor Franky Van der Elst als Peter Vandenbempt is het lang zoeken naar een verklaring. Aan de sfeer in het stadion kan het in tijden van Covid-19 niet liggen. "Dat grote verschil is inderdaad heel moeilijk te verklaren", zegt Van der Elst. "Misschien dat er psychologisch toch iets in de hoofden speelt." "In de derby tussen Club Brugge en Cercle vond ik het ook altijd moeilijker om "uit" te spelen in Jan Breydel. De bal is anders, je warmt ergens anders op, er zijn minder vertrouwde mensen."

