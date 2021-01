Anderlecht redt punt tegen Moeskroen, dankzij penalty in extra tijd

Moeskroen - Anderlecht in een notendop:

Xadas straft defensieve blunder genadeloos af

Anderlecht leek snel langszij te komen toen Mukairu een uitstekende aanval afrondde, maar de treffer werd terecht afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van Amuzu. Een domper voor paars-wit, dat maar geen diepgang in zijn spel kreeg. Afstandsschoten van El Hadj en Sambi Lokonga, meer kreeg paars-wit niet voor elkaar. Moeskroen hield makkelijk stand.

Op een moeilijk bespeelbaar veld raakte Anderlecht niet tot in de zone van waarheid en na bijna 20 minuten schoot paars-wit ook nog eens in eigen voet. El Hadj tikte de bal achteruit, Miazga en Delcroix wachtten op elkaar om de bal weg te trappen en Xadas profiteerde optimaal van het misverstand: 1-0.

De beste thuisploeg, maar tegelijk ook de slechtste uitploeg. Het is dit seizoen de vreemde tweespalt bij Anderlecht. Na 6 uitwedstrijden zonder overwinning wou Anderlecht eindelijk afrekenen met zijn uitcomplex. Maar het zat paars-wit ook op Le Canonnier niet mee.

Nmecha schenkt Anderlecht op de valreep een punt

Anderlecht begon met 2 frisse krachten aan de tweede helft. Trebel mocht zijn rentree maken en nieuwkomer Bruun Larsen maakte zijn debuut. De Deen bood Miazga meteen een grote kans aan, maar de Amerikaan talmde te lang en besloot uiteindelijk in het zijnet.

Anderlecht domineerde met veel balbezit, maar echt druk werd het nooit voor Moeskroen-doelman Koffi. Als Amuzu dan toch eens door Trebel in schietpositie gebracht werd, besloot hij onbesuisd over. Het was allemaal te

pover wat de bezoekers lieten zien.

Bovendien bleef het opletten voor de tegenaanvallen van Moeskroen. Da Costa kwam net te laat om een voorzet van Tabekou in doel te tikken. Diezelfde Tabekou ontpopte zich in de extra tijd tot antiheld voor Moeskroen. Na een licht contact met Dimata in de zestien ging de bal op de stip en Nmecha kon Anderlecht zo op de valreep nog een punt schenken.