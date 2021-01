Tom Boudeweel over Didier Lamkel Zé: "Hij verscheurt gewoon de hele club"

Het grote geluk van Antwerp en Didier Lamkel Zé was dat er gisteren geen publiek op de Bosuil was. Dat zal wel een rol hebben gespeeld in de keuze van Frank Vercauteren.

Natuurlijk was die keuze opvallend. Er waren afwezigen, maar onder meer Manuel Benson, Cristian Benavente en Guy Mbenza zaten op de bank. Je kon net zo goed een van die jongens zetten.

Er waren opties en het is vooral opvallend dat Vercauteren niets gezegd had aan zijn groep. Hij maakt zijn opstelling altijd 2 uur voor de wedstrijd bekend en hij heeft blijkbaar niets gezegd over die keuze. Het is opvallend dat het zomaar passeert in de groep.

Met publiek in het stadion zou Lamkel Zé laten spelen een groter risico geweest zijn. Het zou een ander verhaal geweest zijn, zeker na wat er de voorbije weken gebeurd is.

Er was gisteren ook politie aanwezig in de buurt van het stadion. Toen ik er vertrok, waren er nog patrouilles.