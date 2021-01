Kan het nog gekker? Lamkel Zé kroont zich tot matchwinnaar bij Antwerp

Niets te beleven in flauwe eerste helft

Antwerp-coach Frank Vercauteren moest het onder meer doen zonder Mbokani, Haroun en Gouden Schoen Refaelov en bracht enfant terrible Lamkel Zé terug in de ploeg. Bij Cercle ontbrak dan weer Hazard die eerder deze week uit de selectie werd gezet. In de eerste helft viel er nauwelijks wat te beleven. Cercle kon eens dreigen via Vanhoutte, aan de overkant mikte Gerkens na een hoekschop tegen de paal. Het ontbrak bij beide teams aan inspiratie waardoor het aan de rust nog 0-0 stond.

Verguisde Lamkel Zé trekt Antwerp over de streep

Na de rust groeide Antwerp in de partij zonder veel kansen te creëren. Lamkel Zé glipte in de aanvangsfase door de buitenspel, maar faalde oog in oog met Didillon in de afwerking. Even later trapte Hotic via het been van een Antwerp-verdediger naast.



Een kleine 10 minuten voor tijd gebeurde dan het onvermijdelijke. Boya tikte de bal knap door tot bij Lamkel Zé en hij maakte er 1-0 van. Het woelwater besloot zijn doelpunt vervolgens uitbundig te vieren.

Cercle had geen reactie meer in huis en blijft zo de rode lantaarn na 22 speeldagen. Antwerp springt terug naar de 3de plek dankzij... Lamkel Zé.