Martinez: "Op dit moment nog EK in 12 landen, over publiek valt beslissing in maart"

Om de 60e verjaardag van het Europese landenkampioenschap te vieren is Euro 2020 in 12 landen geprogrammeerd. Door corona verhuisde het toernooi van 2020 naar 2021, van 11 juni tot 11 juli.

"Op dit moment ziet het ernaar uit dat het EK zal plaatsvinden volgens het format dat was vastgelegd, dus met 12 gaststeden", zegt Roberto Martinez. "In de 1e week van maart zal geëvalueerd worden of er met, zonder of met een beperkt aantal toeschouwers gespeeld kan worden."

"Op dit moment staat het toernooi reduceren tot 1 of 2 landen, zoals hier en daar wordt gezegd, niet op het programma van de UEFA."

De Rode Duivels spelen hun groepsmatchen tegen Rusland en Finland in Sint-Petersburg, tegen Denemarken in Kopenhagen. In de knock-outfases zijn Bilbao, Londen, Boekarest, Kopenhagen, Glasgow, Dublin, Boedapest en Amsterdam de speelsteden voor de 1/8e finales.



De kwartfinales zijn in München, Sint-Petersburg, Rome en Bakoe. Voor de halve finales en de finale is het Wembley Stadium in Londen het schouwtoneel.