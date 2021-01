Roberto Martinez over het EK: "We staan er beter voor dan in 2018"

In coronatijden is het bijna een bevreemdende herinnering, maar de volgelopen straten van Brussel na de derde plaats van de Rode Duivels op het WK in Rusland waren voor voetbalminnend België onvergetelijk.

Op het EK verwachten de fans nog wat meer. Met deze groep is dat niet onrealistisch, want er zijn na 2018 zeker nog stappen gezet. Dat vindt ook de bondscoach.

"Iedereen is meer ervaren en we hebben meer wedstrijden samen gespeeld", zegt Roberto Martinez. "Daarnaast is de groep van spelers waaruit geselecteerd kan worden, groter geworden. Per positie zijn er meer opties en is de concurrentie dus groter."

"Maar de essentie is vooral dat de groep overtuigd is om beter te doen. Dat zie je telkens als we samenkomen. Dat geldt voor de spelers, maar ook voor alles en iedereen daar rond. Ik zou het haten als we niet beter zouden worden, want zodra je stilstaat, steken anderen je voorbij."

"Daarom ben ik ben blij met de manier waarop deze federatie gegroeid is. Dus ik denk dat we in een betere positie staan nu dan in 2018."