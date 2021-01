Roberto Martinez: "Het is lang geleden dat ik Marouane Fellaini heb gehoord"

"Ik heb Axel na zijn operatie gesproken en hij is optimistisch. Hij beseft wel dat het herstel tijd zal kosten. Hij heeft nooit eerder zo een zware blessure gehad, maar hij is klaar om zijn revalidatie aan te gaan. Axel is een optimistisch persoon en telt nu al de dagen af tot hij terug is in plaats van terug te kijken naar de blessure."

De achillespeesblessure die Axel Witsel een dikke week geleden opliep bij zijn club Borussia Dortmund kost hem naar alle verwachtingen het EK. Bondscoach Roberto Martinez is een eeuwige optimist en is daar nog niet zo zeker van, maar denkt natuurlijk wel al na over alternatieven.

"Ik denk niet dat je Axel Witsel in het team echt kan vervangen. Hij heeft 110 caps en is het type speler dat je team balans geeft. We moeten zijn eventuele afwezigheid opvangen door de taken van Axel misschien wat te verdelen. Dat proberen we al een tijdje uit."

De naam van Leander Dendoncker wordt door velen naar voren geschoven. Is hij de eerste optie van Martinez? "Dat hangt af van wat we op een bepaalde dag willen bereiken en wie de tegenstander is."



"Dendoncker heeft in die rol meer ervaring dan wie dan ook bij ons. Hij groeit in zijn rol bij de Rode Duivels en is er al bij sinds 2016. Maar er zijn ook andere opties op die positie zoals Hans Vanaken, Dennis Praet of Kevin De Bruyne."



"Het is ook een moment om jongere spelers te bekijken. Ik denk aan Orel Mangala of Albert Sambi Lokonga."