Martinez hoorde Witsel na operatie en hoopt nog op EK: "Hij geneest snel"

Martinez: "Witsel is positief, hij kijkt altijd vooruit"

Over vijf maanden staat het EK op de planning. Of dat met of zonder Axel Witsel zal zijn, is nog niet zeker. Maar na de operatie van de Rode Duivel is bondscoach Roberto Martinez alvast positief.

"Als hij het EK haalt, is hij sneller hersteld dan gewoonlijk bij zo'n blessure. Maar ik heb er veel vertrouwen in, 21 weken voor het EK, dat we uiteindelijk positief nieuws zullen hebben", zegt Martinez in een exclusief gesprek met Sporza.

Witsel werd maandag geopereerd door bondsdokter Geert Declercq. "Ik heb Witsel na zijn operatie al gesproken. Hij is positief ingesteld. Hij weet dat dit een blessure is die tijd nodig heeft."

"Witsel heeft nog nooit een langdurige blessure gehad en dat maakt het wel frustrerend. Maar dokter Declerq was tevreden met de staat van de spier. Axel geneest snel, dat heeft hij al eerder gedaan."



"Hij kijkt altijd vooruit, naar wat hij moet doen. Zo is hij, hij telt bijna de dagen af tot hij kan herstellen. Hij kijkt niet achterom naar de blessure."

In maart spelen de Rode Duivels drie kwalificatiematchen voor het WK. Momenten om te bekijken hoe Martinez Witsel eventueel zou kunnen vervangen. "We moeten hem vervangen door nieuwe automatismen en door de taken van Axel op het veld te verdelen", weet de bondscoach.

"Daar zijn we al een tijdje mee bezig. Op dat vlak worden de matchen in maart belangrijk", aldus Martinez.