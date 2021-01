Martinez: "Momenteel moeten we Hazard niet op zijn prestaties beoordelen"

2020 werd een jaar om snel te vergeten voor Eden Hazard. Na de blessure die hij opliep op het einde van 2019 zagen we bij Real Madrid nooit dezelfde genialiteit als bij Chelsea. Tegen 11 juni (begin van het EK) is de bondscoach vol vertrouwen dat we dat wel opnieuw zullen zien.

"Het enige waar ik Hazard momenteel op beoordeel is of hij vrij is van pijn en kan opbouwen naar het moment dat hij 90 minuten kan spelen. Het is dus goed dat hij nu speelt. Dat is voor ons (de Rode Duivels) op dit moment een succes."

"2021 wordt een heel ander jaar dan 2020. We zullen Eden opnieuw op zijn beste niveau zien. Zijn lichaamstaal en bewegingen op het veld zullen helemaal veranderen en als gevolg zal Real Madrid ook beter worden."

"Ik was bezorgd dat zijn terugkeer naar het veld moeilijk zou zijn, maar zijn trainer (Zinédine Zidane) doet heel afgemeten werk om hem opnieuw op het veld te krijgen en te beschermen, want hij heeft lang niet kunnen spelen."

"Ik heb dus geen twijfels, want dit is gewoon het moment niet om hem te beoordelen op zijn prestaties. Het is het moment om in te schatten of hij opnieuw 90 minuten aankan en geen terugval kent."