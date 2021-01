Lamkel Zé verschijnt in Anderlecht-shirt en gooit olie op vuur: "Morgen Beerschot"

Het nieuwe jaar is nog maar 4 dagen oud of daar is de eerste frats van Didier Lamkel Zé al. Toen hij vandaag op de club arriveerde, deed hij dat in een truitje van Anderlecht.

Het was er eentje van Yannick Bolasie, de aanvaller die nu in Engeland voetbalt voor Everton. Vanuit de lift in het Bosuilstadion stuurde Lamkel Zé een foto de wereld in.

"Morgen draag ik een shirt van Beerschot", postte de Antwerp-speler nog op zijn Instagram.

