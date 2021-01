Krijgen we een open BK veldrijden of helemaal niet? "Er is een klasseverschil"

Na het copieuze eindejaarsmenu richten de veldrijders hun pijlen op het BK van komende zondag in Meulebeke. Wout van Aert is de topfavoriet en mikt op een 4e Belgische titel. Mogen we zijn driekleur al opschrijven of zijn er kapers op de kust? Wij vroegen het aan Sven Vanthourenhout, Paul Herygers en Michel Wuyts.

De visie van Sven Vanthourenhout:

Bondscoach Sven Vanthourenhout keek gisteren in Hulst "met open mond" naar "een indrukwekkende" Mathieu van der Poel. "Hoe hij tekeerging...", opent de West-Vlaming. Eén voordeel voor onze landgenoten: Van der Poel doet zondag uiteraard niet mee aan het BK. "De verhoudingen zijn wat ze zijn", pikt de bondscoach in over de Belgische gegadigden. "Wout van Aert is sowieso de topfavoriet. Op het einde van elke cross groeit hij en dan komt de motor boven. Hij heeft een streepje voor op de rest." "Ik denk niet dat hij het zal laten schieten. Hij is gebrand op de titel. Hij leert uit elke cross. Deze week is belangrijk om rust te vinden en om af te bouwen richting het BK."

Mag Van Aert zondag 4 vingers in de lucht steken?

Van Aert kan de trui erven van Laurens Sweeck, die niet meteen bovenaan het favorietenlijstje lijkt te staan. "Ik denk dat hij het zelf ook zo ziet: het is niet de allerbeste Sweeck." "Hij is een kampioenschapsrenner, maar de kloof is net wat te groot. Als we eerlijk zijn, denk ik niet dat hij zichzelf zal opvolgen. Je merkt dat hij gehoopt had om te groeien in de kerstperiode en er zijn lichtpuntjes, maar hij heeft niet kunnen bevestigen." Wie wordt dan wel de grootste uitdager van Wout van Aert? "Michael Vanthourenhout", oppert de bondscoach. "Hij heeft een grote stap gezet, vooral in zijn slechte dagen. Hij is regelmatiger geworden en hij heeft geen grote offdays meer."

De visie van Paul Herygers:

Ook voor Paul Herygers is Wout van Aert de topfavoriet. "Maar ik zeg er wel bij: het is een speelse omloop in Meulebeke. Wout moet uit zijn pijp komen en zal zijn dag moeten hebben. Hij zal geen steek mogen laten vallen." "Er zijn nog renners die dat speelse omloopje aankunnen. Daar reken ik Laurens Sweeck bij, ook omdat het een kampioenschap is." Herygers sluit niet uit dat het een open BK wordt, integendeel. "Met de omloop in Meulebeke zoals ik het altijd geweten heb en die ik altijd gekeurd heb, wordt het een cross waar veel renners aan elkaar gewaagd zijn en waar de beslissing pas op het einde zal vallen." "Maar Van Aert heeft de martelingen - de zware en lange trainingen - achter de rug. Als hij in topvorm is, dan is het misschien boeken toe. En het vaderschap (Van Aert wordt normaal deze week vader) zal hem nog een boost geven. Hij trekt zich daar aan op."

De visie van Michel Wuyts: