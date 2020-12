Joos: "Misschien was liefde tussen Leko en bestuur Antwerp al wat bekoeld"

"Dat zag je ook aan de eerste reactie toen Leko de knuppel in het hoenderhok gooide. Het bestuur gaf niet meteen aan dat ze Leko heel graag wilden houden. Ze zullen wel nattigheid hebben gevoeld. Misschien was de liefde tussen Leko en het bestuur al wat bekoeld."

Nochtans heeft Leko sportief een knap parcours gereden. "Hij heeft ze de beker geschonken en heeft ook Europees indruk gemaakt", aldus Joos. "De overwinning tegen Tottenham was de beste Belgische wedstrijd in Europa dit seizoen. Het was een totaalprestatie."

"Toen dacht ik dat hij het helemaal had omgekeerd. Want in het begin, toen er nog supporters in het stadion waren, riepen ze tegen Eupen nog om Bölöni. Ze misten zijn rechttoe-rechtaan-voetbal."

"Maar Leko heeft het met zijn voetbalvisie helemaal omgedraaid. Hij heeft een voetballende ploeg gemaakt van Antwerp met veel jongens die onder Bölöni amper speelgelegenheid kregen."

"Refaelov werd plots weer belangrijk, alleen bij Mbokani lukt het wat minder. De spits was minder in vorm en hield ook minder van de speelstijl van Leko. Maar de balans was zeker positief voor Leko. Zijn korte periode was zeker een succes."