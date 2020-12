Anderlecht geeft ex-jeugdspeler Bouchouari een kans tot 2022

Bouchouari stapte in 2018 over van Zulte Waregem naar Anderlecht om er zijn jeugdopleiding bij de U21 af te werken. De vleugelverdediger kreeg echter geen kans in de A-kern en koos voor een Luxemburgs avontuur bij Dudelange.

Daar werd zijn contract afgelopen zomer niet verlengd. Sinds enkele weken trainde Bouchouari weer mee met de A-kern van Anderlecht en blijkbaar heeft hij indruk gemaakt op coach Vincent Kompany.

De jonge rechtsachter heeft een contract gekregen tot juni 2022. Met het rugnummer 34 moet hij de concurrentie aangaan met vaste waarde Amir Murillo.