LIVE: RWDM gooit handdoek nog niet tegen Charleroi, Gueye kopt raak

Weinig goals?

Drie keer eerder speelden RWDM en Charleroi dit seizoen tegen elkaar, en twee keer bleef het bij een gortdroge 0-0.



In oktober viel er tussen beide teams wél wat te beleven, al duurde het eventjes. Gueye maakte na 82 minuten de 0-1, maar het venijn zat helemaal in de staart. Dabbagh maakte gelijk in minuut 93, en in minuut 101 (!) deed Dragsnes Mambourg ontploffen met de 2-1.