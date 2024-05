Uitslag en klassementen na de 1e rit in de Giro: bolwassing voor Arensman en Bardet

De eerste etappe in de Giro heeft meteen al enkele geheimen onthuld. Op de Colle Maddalena, een beklimming van 2e categorie, bekenden schaduwfavorieten Romain Bardet (DSM-Firmenich PostNL) en Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) al kleur. Ze kregen in Turijn meteen tijd aangesmeerd. Ook in de finale waren er flinke scheuren. Bekijk hier de uitslag en de verschillen in de klassementen.