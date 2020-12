Milan scoort na 6 seconden de snelste Serie A-goal: "Ingestudeerd op training"

Het was een blitzstart van Milan bij Sassuolo: Calhanoglu trok meteen na de aftrap met de bal aan de voet ten aanval. De Turk bediende Rafael Leão en de Portugees trapte al na 6 seconden de bal in doel: 0-1.

De aanval was geen toeval. "We hebben vier of vijf verschillende aanvallen vanaf de aftrap", zegt coach Stefano Pioli. "We oefenen die op training. Vandaag maakten Brahim Diaz, Calhanoglu en Leão de juiste loopbewegingen en scoorden we."

Leão tekende voor de snelste goal in de geschiedenis van de Serie A. Het vorige record stond sinds 2 december 2001 op naam van Paolo Poggi, die scoorde voor Piacenza na 8 seconden tegen Fiorentina.