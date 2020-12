Snelste goal ooit en trefzekere Saelemaekers bezorgen Milan de zege

De match kon niet beter beginnen voor Milan. Calhanoglu trok meteen na de aftrap met de bal naar voren en Rafael Leão werkte zijn voorzet beheerst af: na 6 seconden lag de bal al in het net.

De Portugees tekende zo voor de snelste goal in de geschiedenis van de Serie A. Het vorige record stond sinds 2 december 2001 op naam van Paolo Poggi, die destijds namens Piacenza na 8 seconden scoorde tegen Fiorentina.



Milan ging door op zijn elan: de 0-2 van Calhanoglu werd nog afgekeurd voor voorafgaand nipt buitenspel, maar Saelemaekers verdubbelde de voorsprong wel door de rush van Hernandez beheerst af te werken.



Met de moed der wanhoop probeerde Sassuolo nog iets uit de brand te slepen en de afgeweken vrije trap van Berardi in de slotfase gaf even wat hoop: 1-2. Maar Milan kon de nipte voorsprong vasthouden en blijft de ongeslagen leider in de Serie A.