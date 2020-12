Max Verstappen: "Ik hoop dat Sergio Perez me vooruit zal stuwen"

Vrijdag kwam Red Bull met het nieuws dat het team Alex Albon opzijschoof ten voordele van Sergio Perez, de Mexicaan die dit seizoen een GP won in een Racing Point. Albon reed in elke GP in de schaduw van zijn snellere ploegmaat en eindigde pas als 7e in de WK-stand.



"Het is altijd moeilijk om Mercedes te bekampen en ik hoop dat Sergio mij vooruit zal stuwen. Een ploegmaat die je dwingt om tot het uiterste te gaan, dat helpt", zegt Verstappen.



Perez moet vooral Red Bull meer tactische opties geven, want afgelopen seizoen stond Verstappen telkens alleen tegenover Hamilton en Bottas. "Nu gaan we hopelijk een tweede auto helemaal voorin hebben en zo kunnen we meer druk zetten op Mercedes."



"Dit jaar was ik de enige die kon kampen met Mercedes. Maar als ik een andere tactiek probeerde, dan konden ze me elke keer counteren. Ze hadden telkens een auto extra om me af te houden." Perez weet meteen dat de verwachtingen groot zijn bij Red Bull.