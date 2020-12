Ervaren Formule 1-rijder Sergio Pérez (30) wordt ploegmaat Max Verstappen

Met de transfer van Sergio Pérez zijn alle zitjes in de Formule 1 voor volgend seizoen bezet, op één na. Bij topteam Mercedes is er nog een plaatsje.

Dat is gereserveerd voor titelverdediger Lewis Hamilton, maar op bevestiging van het nieuws is het wachten. De twee partijen praten nog over punten en komma's.

Als dat gebeurd is, kan Hamilton zich opmaken op een 8e wereldtitel. Daarmee zou hij Michael Schumacher overtroeven.