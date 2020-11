"Spelers van Anderlecht-Standard kregen publiek dat ze verdienen"

"Anderlecht-Standard was meer een Coronico dan een Clasico"

Het was armoe troef. Het was de Clasico van de lege zakken, een beetje zoals de clubkassen van die 2 traditionele clubs. De spelers op het veld kregen precies het publiek dat ze verdienen: geen dus.

Alsof ze voor het eerst in lange tijd weer tegen een bal trapten. Alsof ze opnieuw moesten leren passes geven, alsof ze nog nooit geleerd hadden wie wanneer best de bal kan krijgen. Of dat je om te scoren toch naar doel moet trappen.

Nu was deze topper comateus, meer een Coronico dan een Clasico, in een soort akelige stilte. Met 2 teams die geweldig hun best deden, daar niet van: hard gewerkt, goed verdedigd, maar zo verschrikkelijk slecht gevoetbald.

En er was ook wel een periode dat het helemaal de verkeerde kant opging, toch niet zo lang geleden, toen Standard Anderlecht een paar keer van de titel hield. De periode rond het geval tussen Witsel en Wasilewski, de open oorlog tussen de besturen, wat voor alle duidelijkheid een zeer donkere periode was.

Of er waren incidenten of discussies, er werd in de aanloop heen en weer geroepen, de belangen waren groot - duels om de titel of testwedstrijden hebben we heel veel gekregen de voorbije decennia tussen Anderlecht en Standard. Het voetballand stopte bij wijze van spreken met draaien.

De 0-0 in de oudste klassieker van het land was een alleszeggende uitslag. Volgens Philippe Albert (ex-Rode Duivel en analist) was het de slechtste Clasico die hij in zijn leven heeft gezien.

Het was dus een slechte match, maar achteraf bleken spelers en trainers niet ontevreden. Nu, trainers denken wel een beetje anders, dus ik kan daar in zekere zin wel begrip voor opbrengen. In het achterhoofd willen ze vooral ook niet verliezen.

Zeker Montanier, als je keek naar de keuzes van de Standard-coach. Die was - gelet op het drukke programma dat de Rouches hebben afgewerkt, de fysieke vermoeidheid op bezoek bij een concurrent in principe - daar min of meer tevreden mee.

Met die strikte organisatie van zijn versterkte middenveld. Maar 1 schotje weggegeven, een wedstrijd zoals je die blijkbaar wel vaker ziet in de Ligue 1.

En Kompany had inzet, passie, strijd gevraagd na die non-match van een week geleden bij Beerschot. En die was er zeker ook wel. Maar met 1 afgekeurde goal en 1 schot tussen de palen kan een trainer van Anderlecht in een thuiswedstrijd op om het even welk moment in dat proces waarvan sprake is, toch niet tevreden zijn.

Er was op Eleven Sports, de rechtenhouder, een statistiek vóór de wedstrijd. Daar zagen we dat geen enkele speler van Anderlecht of Standard bij de beste 25 meest beslissende voetballers in onze competitie is. Geen enkele.

En ja, dat was er dus aan te zien. Het enige wat nog een beetje een pluspunt was, was dat de beste spelers eigenlijk nog 2 jonge Belgen waren: met aan

de Anderlecht-kant verdediger Hannes Delcroix en aan de overkant middenvelder Nicolas Raskin.

Maar wat we ook geleerd hebben: het beste van Anderlecht, dat zijn blijkbaar de trainingen. Want volgens doelman Wellenreuther - vreemd genoeg - kan niemand Anderlecht kloppen met het niveau van op training en en Yari Verschaeren alludeerde daar ook op.

Het is iets wat we al vaker gehoord hebben dit seizoen. Ik las in de krant ook dat de coach van Club Brugge, dat zacht uitgedrukt ook niet geweldig was op het veld van Moeskroen dit weekend, dat die op training ook heel veel goeie dingen gezien had.

Dus ik zou zeggen: Eleven Sports weet wat gedaan: de trainingen uitzenden en in het weekend gaan we dan wel wandelen.