"Tielemans heeft persoonlijkheid om toekomstige leider te zijn bij België"

Youri Tielemans, nog altijd maar 23, was in het drieluik Zwitserland-Engeland-Denemarken wellicht de beste Rode Duivel. In drie wedstrijden was hij goed voor 2 goals en 1 assist.

Bondscoach Roberto Martinez heeft zijn voorliefde voor de middenvelder nooit onder stoelen of banken gestoken en dat deed hij ook gisteravond niet na de zege tegen Denemarken. "Ik ben echt heel tevreden over hoe Youri zich ontwikkeld heeft bij zijn club en bij de nationale ploeg", sprak Martinez.

"Al bij zijn debuut voelden we dat hij de kwaliteiten had om in de toekomst een belangrijke rol te spelen. Bij Anderlecht voetbalde hij al op heel jonge leeftijd op hoog niveau en hij heeft de stap naar het buitenland gemaakt wanneer hij er klaar voor was. Daarmee is hij een voorbeeld voor de Belgische jongeren."

"Youri heeft specifieke kwaliteiten als spelverdeler. Hij is heel intelligent en voetbalt altijd vooruit. Hij is een enorm talent op het veld en hij heeft de persoonlijkheid om in de toekomst een leider te zijn bij de nationale ploeg."