België plaatst zich voor Final Four Nations League: wat betekent dat?

De Rode Duivels hebben in de tweede editie van de Nations League de eindfase wel bereikt. Wat zijn de gevolgen van deze kwalificatie, ook met het oog op het WK van 2022?

Wat weten we al over die Final Four?

Deelnemende landen: BELGIE, Frankrijk, Spanje en Italië Wanneer? 6 en 7 oktober (halve finales) en 10 oktober (finale en match voor 3e plaats) 2021 Waar? Op 3 december kiest de UEFA uit een van de 4 deelnemende landen een gastheer. Voorlopig heeft enkel Italië interesse getoond om de Final Four te organiseren, met matchen in San Siro (Milaan) en het Juventus Stadium (Turijn) Tegen wie speelt België eerst? Op 3 december wordt er ook geloot voor de halve finales. Er wordt niet gewerkt met reekshoofden, dus België kan eender wie treffen. Prijzengeld: over het belang van de Nations League valt nog te redetwisten, maar de prijzenpot is alvast niet te versmaden. Äls groepswinnaar is België al verzekerd van 3 miljoen euro (1,5 miljoen voor de deelname en 1,5 miljoen voor de winst). Als de Duivels het toernooi ook nog eens winnen, komt daar nog eens 4,5 miljoen euro bovenop. Andere bronnen hebben het dan weer over 5 miljoen voor de groepswinst en een bonus van 6 miljoen voor eindwinst.

Het stadion van San Siro

Gevolgen voor de WK-voorronde