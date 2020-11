Duivels laten zich geen 2e keer vangen: Final Four Nations League is een feit

België - Denemarken in een notendop:

Gelijkmaker geeft Denemarken wind in de zeilen

De Denen groeiden in de wedstrijd en de kansen voor de Belgen bleven uit. Op het halfuur pakte De Bruyne dan toch eens uit met een goede voorzet, Lukaku kopte nipt naast. Kort voor de rust waren de Denen opnieuw gevaarlijk. Poulsen kwam maar net te kort op een voorzet van Eriksen.

Geen man overboord voor de Belgen, maar enkele minuten later was het toch even schrikken toen Wind Braithwaite alleen voor Courtois bracht. De Belgische doelman gooide zich voor de bal en voorkwam zo de 1-2.

Een droomstart voor de Belgen, die de wedstrijd meteen onder controle hadden. De gelijkmaker iets voorbij het kwartier viel dan ook uit de lucht. Letterlijk ook, want een afgeblokt schot van Braithwaite caprioleerde met wat geluk tot bij Wind en die kopte de 1-1 voorbij Courtois.

Een punt pakken tegen Denemarken, meer hadden de Rode Duivels niet nodig om zich te plaatsen voor de Final Four. Het begon alvast goed, want na amper 3 minuten stond de 1-0 al op het scorebord. Tielemans herhaalde zijn kunstje van tegen Engeland en nam zijn Leicester-ploegmaat Schmeichel te grazen met een precies gericht afstandsschot.

Lukaku en De Bruyne stellen de kwalificatie veilig

Bij 1-1 bleef de nervositeit toch in de lucht hangen. Zeker toen de Denen het best aan de tweede helft begonnen. Vertonghen liet zich op rechts nog maar eens ringeloren door Braithwaite, een knappe ingreep van Denayer op diens voorzet voorkwam erger.

Genoeg spanning, vond Lukaku na 10 minuten in de tweede helft. Na een snel genomen vrije trap van Tielemans werd hij door De Bruyne alleen voor Schmeichel gebracht. Die kon zijn schot nog deviëren, maar onvoldoende om de 2-1 te voorkomen.

Een kwartier later ontbond Lukaku nog eens zijn duivels. Met een geweldige buffelstoot op een al even heerlijke voorzet van Thorgan Hazard maakte hij zijn tweede van de avond. De Final Four kon de Rode Duivels niet meer ontglippen.

Courtois zorgde wel nog voor een smetje. Na een knappe redding op een retro van Braithwaite ging hij enkele minuten later gruwelijk de mist in op een terugspeelbal van Chadli. De bal glipte onder zijn voet door in doel: 3-2.

Lang bleef die blunder niet nazinderen, want meteen daarna sloegen de Rode Duivels weer toe. Foket pakte uit met een geweldige assist en De Bruyne zorgde voor het toetje. Van dichtbij knalde hij de 4-2 in één tijd fraai in doel.