Duivels hebben aan maturiteit gewonnen sinds WK: "We zijn nog meer een team"

Het was niet allemaal hosanna in den hoge, maar met 2 zeges tegen Engeland en Denemarken bewezen de Rode Duivels dat ze hun plaatsje bij de Final Four wel degelijk waard zijn.

"In vergelijking met die verloren halve finale tegen Frankrijk zijn we collectief nog sterker geworden", vindt Thorgan Hazard. "We verdedigen nu met zijn allen. De voorbije 3 matchen waren we misschien iets defensiever, maar het is niet slecht voor de toekomst om samen af te zien en toch te winnen."

Bondscoach Roberto Martinez geeft toe dat dat de winst is die de Duivels sinds het WK gemaakt hebben. "We zijn nog meer een team, iets wat niet evident is in het internationale voetbal. Vroeger hadden we het soms lastig als er een paar afwezigen, nu deden we het ook prima zonder Meunier, Witsel, Eden,..."

"Na die vroege goal van Youri zaten we misschien iets te snel met ons hoofd al bij de Final Four, terwijl het nog te ver was. Die eerste helft heeft ons wakkergeschud en uiteindelijk scoren we toch 4 keer tegen Denemarken. Dat doe je niet zomaar."

"We kunnen nu op verschillende manieren spelen", vat Romelu Lukaku het samen. "Er zijn matchen dat we de tegenstander volledig van de mat kunnen spelen, maar we kunnen ook winnen als het echt moet. Een beetje agressiever, meer op de counter."

"Ik vind dat een goeie evolutie, al vind ik ook dat we onze identiteit van voetballende ploeg niet mogen verliezen."