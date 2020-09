"Miami zal niet zomaar afgedroogd worden als LeBron en Davis goed zijn"

"Miami-spelers werken keihard voor elkaar"

De LA Lakers van LeBron James waren altijd al een van de favorieten voor de NBA-titel. De aanwezigheid van Miami in de finale is misschien wel verrassend. "Een verrassing omdat ze pas 5e werden in de Eastern Conference, dat klopt. Maar ook geen verrassing, want sinds de competitiehervatting was Miami de beste ploeg in het Oosten", vindt Dennis Xhaët. "Als je ziet hoe ze spelen, hoe het klikt op het veld, hoe ze voor elkaar werken en hoe ze bij elkaar passen, is het geen verrassing dat ze in de finale staan. Met Erik Spoelstra hebben ze ook een van de beste coaches in de NBA." Wie is de ster van Miami? "Ze hebben geen echte superster, tenzij je Jimmy Butler een superster wilt noemen. Ze hebben wel een paar goeie, jonge talenten zoals Tyler Herro, Duncan Robinson en Bam Adebayo. Zij zijn boven zichzelf uitgestegen en zijn beter dan we gedacht hadden."

Met Goran Dragic heeft Miami een fantastische leider. Zijn rol mag je echt niet onderschatten. Dennis Xhaët

"Ik vraag me wel af hoe die jongeren zullen reageren nu ze in de finale staan. Zullen ze onder de indruk zijn van de omstandigheden? Normaal heb je wel de extra media-aandacht en de verre reizen in de finale. Dat zal er nu allemaal niet zijn. Alles zal heel herkenbaar blijven. Dat zou hen wel eens kunnen helpen om het makkelijker te maken." "Met Goran Dragic heeft Miami trouwens ook een fantastische leider, die geweldig aan het spelen is. Zijn rol mag je echt niet onderschatten. Als hij goed is, is de ploeg ook goed. Hij is een van de geheime wapens van de ploeg." "Iedereen in die ploeg omarmt ook de "Miami-culture" om keihard te werken voor het team. Dat zie je aan die ploeg."

"Heel erg onder de indruk van Miami"

Heeft Miami tot nog toe meer indruk gemaakt dan de LA Lakers? "Mensen zeggen nu dat de Lakers het niet hebben moeten opnemen tegen de LA Clippers. Dat klopt, maar ze hebben wel gespeeld tegen de ploeg die de Clippers geklopt heeft: de Denver Nuggets." "De Nuggets hebben fantastisch gespeeld in de play-offs, het was geen cadeau om daar tegen uit te komen. Ik denk dat het voor de Lakers niet zoveel makkelijker was dan voor Miami." "Maar als ploeg ben ik wel heel erg onder de indruk van Miami. Het zijn allemaal spelers met niet zoveel ervaring in de play-offs, maar ze doen het fantastisch. Het was ook indrukwekkend hoe vaak en hoe snel Miami zich altijd aangepast heeft. Daar is coach Spoelstra echt een meester in."

"LeBron en Anthony Davis spelen waanzinnig goed"

Hoezeer Miami ook indruk gemaakt heeft, de LA Lakers hebben wel nog altijd LeBron James en Anthony Davis. "Twee van de beste vijf spelers in de NBA. Dat heeft Miami gewoon niet", stelt Xhaët vast. "Zij zijn de sleutel voor de LA Lakers. Dat is een gigantische binnenkopper, maar zo is het nu eenmaal. Je hebt natuurlijk "role-players" als een Rondo of Howard die ook hun rol zullen moeten spelen in de finale, maar het begint en eindigt allemaal bij Davis en James." "Toch is het niet zo dat Miami afgedroogd zal worden als die twee Lakers op niveau zijn. Daarvoor is Miami als ploeg gewoon te sterk. Maar ze spelen wel allebei zo waanzinnig goed dat ze duidelijk hun stempel zullen drukken. En als ook de verdediging van de Lakers goed staat, dan mogen de fans er echt wel in geloven."

"Verwacht een heel toffe finale"

De Lakers worden door iedereen bestempeld als favoriet. Waar ligt de sleutel voor Miami om LeBron James en co te verslaan? "De jonge gasten zullen moeten komen opdagen en niet onder de indruk zijn van de omstandigheden", klinkt het. "En ze moeten teambasketbal blijven spelen en de bal geven aan wie goed in de match zit. Als iemand denkt dat hij de held moet worden omdat ze nu in de finale staan, dan is het om zeep. Maar met Spoelstra als coach, die al 4x in de finale stond, denk ik niet dat dat een probleem wordt. Ik verwacht een heel toffe finale."

Als iemand bij Miami denkt dat hij de held moet worden omdat ze nu in de finale staan, dan is het om zeep. Dennis Xhaët

"Geen thuisvoordeel zorgt voor puurdere machtsverhoudingen"