LeBron James en zijn LA Lakers hebben NBA-titel bijna te pakken

Na de zege van Miami in game 3 had uitblinker Jimmy Butler zijn collega LeBron James gewaarschuwd dat de LA Lakers het nog moeilijk zouden krijgen.

Even leek Butler ook gelijk te krijgen. James begon wat slonzig aan de match, hij scoorde slechts 8 punten voor de pauze, maar zijn team ging wel met een kleine bonus de rust in (49-47).

Daarna stond James op. De sterspeler van de Lakers was uiteindelijk goed voor 28 punten, 12 rebounds en 8 assists tegenover 22 punten, 10 rebounds en 9 assists voor de dienaar van Miami.

Met 102-96 op het scorebord stapten de Lakers een 3e keer als winnaar van het terrein in de NBA-bubbel in Orlando. Nog een keer en de 17e titel is een feit voor de topclub.

"De perfecte wedstrijd hebben we niet gespeeld, maar we hebben er wel voor gestreden", reageert James (LA Lakers). "Dit was zo'n wedstrijd waarin we vooral met onze defensie het verschil hebben gemaakt."

De 5e wedstrijd in de NBA-finale staat zaterdagnacht op het programma. "We moeten het beter aanpakken en dat kunnen we ook", maakt Butler (Miami Heat) zich sterk. "We zullen zo goed als perfect moeten spelen als we de Lakers willen kloppen."