Fenomenale Butler houdt Miami Heat nog in leven in NBA Finals

Met de rug tegen de muur moesten de Heat wel winnen, want nog nooit was een team in een NBA-finale teruggekomen van een 3-0-achterstand. Winst was dus cruciaal voor Miami. Dat miste evenwel net als in de vorige match met Bam Adebayo (wervels) en Goran Dragic (voet) 2 sterkhouders met blessures.

Aanvoerder Jimmy Butler pepte zijn manschappen verbaal al op en hield ook zelf woord: met 40 punten, 11 rebounds, 13 assists was hij nog maar de 3e speler die een triple-double van 40 punten in een NBA-finale kon laten optekenen. Jerry West (1969) en LeBron James (2015) gingen hem voor.

"Jimmy was fenomenal", feliciteerde LeBron James de shooting guard. "Hij deed alles wat ze nodig hadden."

Butler maalde er niet om: "Die triple-double kan me niks schelen, ik wil winnen. Ik ben dus tevreden. We weten nu dat ze klopbaar zijn, als we doen wat we moeten en kunnen doen. Ik weet evenwel dat ze in de volgende partij beter voor de dag zullen komen, dus we moeten deze energie bewaren." (lees voort onder tweet)